Buongiorno dalla Borsa 19 agosto 2024 - [video]

, che mostra sulun rialzo dello 0,24%; al contrario, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 19.508,52 punti.Giornata da dimenticare per, che riporta un -1,77% e termina gli scambi a 37.388,6 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0,07%, terminando le negoziazioni a 8.355,7 punti., che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Apprezzabile rialzo (+0,77%) a Milano per il comparto. Si muove in avanti, che sta portando a casa un modesto +1,01%.Annunciati gli Ordini macchinari core del Giappone, pari a 2,1%. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo dell'Unione Europea, in previsione domani. I mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti, in previsione mercoledì. Si attende ancora dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, previsto giovedì.