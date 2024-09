1 minuto in Borsa 11 settembre 2024 - [video]

Italgas

Banco BPM

petrolio

, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei.Tra idi Milano, in evidenza(+2,04%). Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,99%.Sulla piattaforma americana del CME, segno più per il, in aumento del 2,22%.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Scorte di Petrolio, che dei Prezzi al Consumo. È previsto domani dalla Spagna l'annuncio dei Prezzi al Consumo. Negli Stati Uniti ancora domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa dei Prezzi alla Produzione.