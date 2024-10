Buongiorno dalla Borsa 17 ottobre 2024 - [video]

Dow Jones

, che porta a casa un guadagno dello 0,79% sul; al contrario, incolore il, che archivia la seduta a 20.174,05 punti, sui livelli della vigilia.mostra un frazionale ribasso dello 0,69% e archivia la seduta a 38.911,2 punti. Seduta in calo per, che retrocede dello 0,76% e chiude a 9.889,5 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,36%; senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,30%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +0,97% sul precedente. Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 9,76%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, della Produzione industriale e delle Vendite al Dettaglio. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo dell'Unione Europea, in previsione sempre stamattina.