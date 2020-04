Si muove in territorio negativo Piazza Affari . Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee.Nervosismo e perdite generalizzate asu tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i compartiInvariato lo, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,49%.Tra i dati macroeconomici di maggior peso, forte ripresa della produzione industriale dell'Eurozona , grazie soprattutto al settore dei beni durevoli, mentre l’si conferma negativa in Italia a maggio. Nel pomeriggio sono attesi il dato sulle vendite al dettaglio e il dato sulle vendite all'industria dagli Stati Uniti.Attesa una partenza incerta per la. In particolare, il future sull'S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia al derivato sui titoliUSA che scambia con un -0,04%.