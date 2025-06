Buongiorno dalla Borsa 18 giugno 2025 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

telecomunicazioni

Softlab

, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,70%; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 21.719,08 punti, in calo dello 1,00%.guadagna bene e porta a casa un +0,9%, terminando la sessione a 38.885,1 punti.riporta un guadagno dello 0,26%, terminando a 10.177,9 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,02%; piatta, che tiene la parità; resta vicino alla parità(+0,09%).In buona evidenza a Milano il comparto, con un +0,51% sul precedente. Scambia di poco sopra la parità, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,27%.Annunciati i Prezzi al Consumo del Regno Unito, pari a 3,4%. In Giappone, il valore degli Ordini macchinari core è -9,1%. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo dell'Unione Europea, in previsione stamattina. È previsto sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.