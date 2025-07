Buongiorno dalla Borsa 1 luglio 2025 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

servizi finanziari

Mediobanca

, che mostra sulun rialzo dello 0,63%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 22.679,01 punti.Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dell'1,24%, archiviando la giornata a 39.986,3 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente +0,08%, archiviando la seduta a 10.473 punti., mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,22%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,27%; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Il settore, con il suo -1,18%, si attesta come peggiore del mercato. Sottotono, che passa di mano con un calo del 3,27%.Pubblicati in, pari a 50,1 punti, e, che si attesta su 13 punti. Stamattina saranno diffusi il dato sul Tasso di Disoccupazione dalla Germania, e il dato sul PMI manifatturiero dall'Unione Europea.