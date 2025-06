Buongiorno dalla Borsa 11 giugno 2025 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

, con ilche ha messo a segno un +0,25%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 21.941,92 punti.riporta un guadagno dello 0,55%, terminando a 38.421,2 punti.guadagna bene e porta a casa un +0,88%, terminando la sessione a 10.251,2 punti.Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con la borsa di Milano che si allinea alla cautela imperante in Europa. Senza slancio, che negozia con un +0,16%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,21%;è stabile, riportando un moderato +0,2%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e dei Prezzi al Consumo. Nel Regno Unito domani i mercati sono in attesa della Produzione industriale. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, previsto sempre domani nel pomeriggio.