Euro / Dollaro USA

, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità.Si distinguono a Piazza Affari il settore(+1,62%). Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo il comparto(-1,93%).Tra i principali cambi, sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,1.Tra glirilevanti, in Italia annunciati i Prezzi alla Produzione, pari a -3%., lo stesso dato si attesta su -0,1%. Questo pomeriggio, in Germania l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo. Si attende sempre dalla Germania la diffusione del Tasso di Disoccupazione, previsto domani.Oggi la Borsa di New York è chiusa per la festa del Ringraziamento. Nel fratttempo ilsi muove in ribasso, in sintonia con ilche scambia a 8.437 punti.