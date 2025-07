Il punto sulle commodities 7 luglio 2025 - [video]

greggio

oro nero

Dutch TTF Natural Gas

frumento

mais

Soia

oro

Effervescente il, che archivia la settimana con una performance decisamente positiva del 2,13%. Il quadro tecnico di breve periodo dell'mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 67,67. Rischio di discesa fino a 65,12 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente.Ottima performance per il, che ha chiuso la settimana in rialzo dell'1,73%. Lo status tecnico di medio periodo delrimane negativo. Nel breve periodo evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 2,138, mentre i supporti sono stimati a 2,082.Frazionale ribasso per il, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,21%. Analizzando lo scenario delsi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 32,99. Prima resistenza a 33,81. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 32,62.Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,99%. La tendenza di breve delè in rafforzamento con area di resistenza vista a 566,96, mentre il supporto più immediato si intravede a 535,49. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 598,44.Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,35%. Lo status tecnico di medio periodo delribadisce la trendline negativa. Tuttavia, nel breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva.Prepotente rialzo per la, che archivia la settimana con una salita bruciante del 2,67%. Lo status tecnico dellaè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.065,33, mentre il primo supporto è stimato a 1.034,35. Le attese propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista.Effervescente l', che archivia la settimana con una performance decisamente positiva dell'1,92%. Le implicazioni tecniche complessive delevidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 3.323,09. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista.