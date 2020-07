1 minuto in Borsa 10 luglio 2020 - [video]

FTSE MIB

STMicroelectronics

Pirelli

spread

. Sulla stessa scia rialzista ildi Piazza Affari, su di giri(+5,22%). Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -1,13%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +170 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,22%.Tra glirilevanti, annunciata la Produzione industriale, pari a 42,1%, e, dove il valore è 19,6%. I mercati sono in attesa dei Prezzi alla Produzione degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio. Si attende dalla Germania la diffusione dell'Indice ZEW, previsto martedì.Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove al ribasso, in sintonia con ilche tratta a 10.710,75 punti.