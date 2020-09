1 minuto in Borsa 1 settembre 2020 - [video]

FTSE MIB

alimentare

materie prime

spread

. Sulla stessa scia rialzista ilSi distinguono a Piazza Affari il settore(+2,64%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto(-1,17%).Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +147 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,08%.Tra lepiù importanti, annunciati in Unione Europea, pari a -0,2%, e, che si attesta su 7,9%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia dell'ISM manifatturiero, che del PMI manifatturiero.Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 12.240,75 punti.