1 minuto in Borsa 2 settembre 2020 - [video]

Atlantia

petrolio

, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance.di Milano, troviamo(+15,67%).Sulla piattaforma americana del CME, ilmostra un timido guadagno e segna un +0,4%.Tra ledi maggior peso, in Germania, pubblicate le Vendite al Dettaglio, pari a -0,9%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia degli Occupati ADP, che delle Scorte di Petrolio. I mercati sono in attesa del PMI composito dell'Unione Europea, in previsione domani.Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in rialzo, in sintonia con ilche scambia a 12.430,75 punti.