Il punto sulle commodities 7 dicembre 2020 - [video]

Prepotente rialzo per il, che archivia la settimana con una salita bruciante dell'1,60%. La tendenza di breve dell'è in rafforzamento con area di resistenza vista a 46,83, mentre il supporto più immediato si intravede a 45,12. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 48,54.Chiusura negativa per la, che termina la settimana con un ribasso dell'1,05%. Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 1,288.Settimana molto negativa per il, che perde terreno, mostrando una discesa del 9,43%. Analizzando lo scenario delsi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,427. Prima resistenza a 2,802. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,28.Settimana molto negativa per il, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,03%.Aggressivo avvitamento per il, che archivia la settimana mostrando una perdita dell'2,00%.Settimana molto negativa per la, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,41%.Ottima performance per il, che ha chiuso la settimana in rialzo del 2,85%. Lo status tecnico di medio periodo dell'rimane negativo. Nel breve periodo evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 1.860,57, mentre i supporti sono stimati a 1.796,57.