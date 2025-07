Scuola, Rosano (ANIEF): docenti a rischio burnout, abbassare età pensionabile

"Siamo ormai quasi alla fine di luglio. In questo periodo, per tutti, iniziano più o meno le vacanze.Questo perché l'elevato stress a cui sono sottoposti, li mette a rischioÈ concreto il rischio del burnout. Pensiamo che l'80% delle patologie legate al lavoro, quindi correlate alla professione del docente è di. Quindi in questo periodo in effetti sta avvenendo una convalescenza. Tra l'altro la media dell'età dei docenti è ormai di 54 anni, decisamente elevata., come propone l'amministrazione fino a 70 anni, semmai di anticipare". Lo ha dichiarato"Quello che chiede l'ANIEF è di indennizzare il personale scolastico perché a rischio burnout, soprattutto laddove ci sono classi molto numerose, laddove c'è un gap generazionale, quindi una differenza di età con gli studenti molto elevata e poi chiede anche degli osservatori e un'inchiesta nazionale parlamentare per analizzare il fenomeno. Pensiamo che il lavoro del docente è particolarmente difficile e particolarmente rischioso da questo punto di vista perchéQuesto richiede unQuindi importante l'indennizzo, importante sicuramente un osservatorio che sia nazionale, ma importante sicuramente anche anticipare l'età per la pensione", conclude Rosano.