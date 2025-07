1 minuto in Borsa 16 luglio 2025 - [video]

Telecom Italia

Stellantis

petrolio

, mentre si muovono in calo le principali Borse europee e scambiano in territorio negativo.di Piazza Affari, in luce, con un ampio progresso del 2,10%. Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -3,53%.Sul mercato di Chicago, ilperde lo 0,71% e continua a trattare a 66,05 dollari per barile.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, distribuito il dato sui Prezzi al Consumo del Regno Unito, pari a 3,6%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, della Produzione industriale e dei Prezzi alla Produzione.