Buongiorno dalla Borsa 17 luglio 2025 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

Cy4Gate

, che mostra sulun rialzo dello 0,53%; al contrario, incolore il, che archivia la seduta a 22.907,97 punti, sui livelli della vigilia.conclude in progresso dello 0,60%, archiviando la sessione a 39.901,2 punti.amplia la performance positiva dell'1,34% e chiude a 10.864,3 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,85%; piatta, che tiene la parità; in luce, con un ampio progresso dello 0,91%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +2,65% sul precedente. Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 5,86% sui valori precedenti.Pubblicati in, pari a 4,7%, e, che si attesta su 25.900 unità. Stamattina, in Unione Europea l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo. È previsto sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio del PhillyFed.