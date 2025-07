Buongiorno dalla Borsa 16 luglio 2025 - [video]

Dow Jones

Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dello 0,98% sul; al contrario, incolore il, che archivia la seduta a 22.884,59 punti, sui livelli della vigilia.Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0,04%, terminando le negoziazioni a 39.663,4 punti.porta a casa un calo dello 0,22%, con chiusura a 10.720,8 punti.. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,21%; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,24%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -2,12%. Retrocede, con un ribasso del 2,61%.Nel Regno Unito, il valore dei Prezzi al Consumo è 3,6%. Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base annuale che per quella mensile. È previsto sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio delle Scorte di Petrolio.