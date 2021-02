1 minuto in Borsa 4 febbraio 2021 - [video]

viaggi e intrattenimento

costruzioni

Euro / Dollaro USA

. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.Si distinguono a Piazza Affari il settore(+1,45%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore(-1,03%).Tra le maggiori valute, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,36%.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, in Unione Europea, pubblicate le Vendite al Dettaglio, pari a 2%. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Domani è in programma il dato sulle Vendite al Dettaglio dell'Italia. È previsto sempre domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio del Tasso di Disoccupazione.Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in rialzo, in sintonia con ilche scambia a 13.436,5 punti.