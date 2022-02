1 minuto in Borsa 10 febbraio 2022 - [video]

media

automotive

Euro / Dollaro USA

All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari.Settore(+3,05%) in buona luce sul listino milanese. Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nel comparto(-1,20%).tra le maggiori valute, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09%.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Richieste dei Sussidi della Disoccupazione, che dei Prezzi al Consumo.Domani sono in programma dalla Germania la pubblicazione dei Prezzi al Consumo, e dal Regno Unito quella del PIL.Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, ilè negativo, in sintonia con ilche tratta a 14.995,25 punti.