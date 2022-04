1 minuto in Borsa 4 aprile 2022 - [video]

Ferrari

Telecom Italia

oro

. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 3,08%. Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,38%.Tra le principali materie prime, lieve aumento dell', che sale a 1.928,8 dollari l'oncia.È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PMI composito, che dell'ISM non manifatturiero. Sempre domani si attende dall'Unione Europea l'annuncio sul PMI composito, e dalla Francia la diffusione della Produzione industriale.Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 14.915 punti.