1 minuto in Borsa 11 aprile 2022 - [video]

Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa.di Milano, troviamo(+5,15%). Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,61%.Sul mercato delle materie prime, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,49%.Tra ledi maggior peso, nel Regno Unito, il valore della Produzione industriale è -0,6%. Annunciati i Prezzi al Consumo della Cina, pari a 1,5%. Si attende domani dalla Germania la diffusione dell'Indice ZEW e dei Prezzi al Consumo.Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, ilè negativo, in sintonia con ilche tratta a 14.237,75 punti.