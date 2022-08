Il punto sulle commodities 1 agosto 2022 - [video]

greggio

oro nero

raffinato del petrolio

carburante

Future sul Natural Gas

grano

frumento

mais

granoturco

Soia

oro

Effervescente il, che archivia la settimana con una performance decisamente positiva del 3,71%. La tendenza di medio periodo dell'si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento rialzista che potrebbe raggiungere la resistenza vista a quota 99,67 prima e 102,8 dopo.Brilla il, che chiude la settimana con una performance positiva del 4,68%. Lo scenario attuale delmostra un allentamento della trendline al test del supporto 3,315. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 3,257.Lieve ribasso per il, che chiude la settimana in flessione dello 0,42%. Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 8,703.Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,97%. La situazione di medio periodo delresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere.Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,64%. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte delrestano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge nel breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci.Prepotente rialzo per la, che archivia la settimana con una salita bruciante del 14,46%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.698,67, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.528,67. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1.868,67.Effervescente l', che archivia la settimana con una performance decisamente positiva del 2,26%. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta del supporto individuato a 1.732,85. Lo spunto rialzista di breve è indicativo di un cambiamento del trend.