1 minuto in Borsa 18 ottobre 2022 - [video]

telecomunicazioni

alimentare

spread

La Borsa milanese, che mostrano buoni guadagni e scambiano in territorio positivo.In luce sul listino milanese il comparto(+2,90%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi nel comparto, che riporta una flessione di -0,42%.Lieve peggioramento dello, che sale a +242 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,73%.Tra lepiù importanti, in Germania, pubblicato il dato sull'Indice ZEW, pari a -59,2 punti. È previsto domani sia dall'Unione Europea che dal Regno Unito l'annuncio dei Prezzi al Consumo. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio della Produzione industriale.Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in rialzo, in sintonia con ilche scambia a 11.286,75 punti.