1 minuto in Borsa 15 novembre 2022 - [video]

alimentare

beni per la casa

Spread

, ma non per il listino milanese, che mostra gli indici in rosso.In buona evidenza a Milano il comparto(+0,71%). Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo il comparto(-2,81%).Lomigliora, toccando i +196 punti, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,05%.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, in Unione Europea annunciato il PIL, pari a 0,2%., lo stesso dato si attesta su 2,1%. I mercati sono in attesa dei Prezzi alla Produzione degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio. Si attende dal Regno Unito la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto domani.