Il punto sulle commodities 13 febbraio 2023 - [video]

Settimana decisamente positiva per il, che ha terminato la settimana in rialzo dell'8,81%. Lo status tecnico di breve periodo delmette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 81,57. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista.Prepotente rialzo per il, che archivia la settimana con una salita bruciante del 7,32%. Allo stato attuale lo scenario di breve delrileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2,535. Le attese sono per un innalzamento della curva fino al top 2,65.Chiusura in profondo rosso per il, che al termine della settimana esibisce una performance negativa del 6,81%. Lo scenario tecnico delmostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 51,75 con area di resistenza individuata a quota 57,13. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom.Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,25%. Il quadro tecnico di breve periodo delmostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 802,68. Rischio di discesa fino a 762,23 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente.Modesto guadagno per ilche, a fine settimana, avanza di poco a +0,57%. La tendenza di breve delè in rafforzamento con area di resistenza vista a 684,23, mentre il supporto più immediato si intravede a 674,24. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 694,22.Balza in avanti la, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,73%. Lo status tecnico dellaè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.552,25, mentre il primo supporto è stimato a 1.525,25. Le attese propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista.Sostanzialmente appiattita la settimana dell', che in chiusura evidenzia un trascurabile +0,08%. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il, con sollecitazioni negative verso il supporto stimato a 1.859,92. Le attese sono per un prolungamento verso nuovi minimi.