Il punto sulle commodities 27 febbraio 2023 - [video]

Andamento piatto per il, che propone sul finale di settimana un moderato -0,11%. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte delrestano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge nel breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci.Ribasso per il, che archivia la settimana mostrando una perdita dell'1,88%. Il quadro tecnico delsuggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 2,316 con tetto rappresentato dall'area 2,415. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi.Protagonista il, che ha chiuso la settimana con un rialzo del 3,57%. Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta del supporto individuato a 49,77. Lo spunto rialzista di breve è indicativo di un cambiamento del trend.Ribasso scomposto per il, che archivia la settimana con una perdita secca del 7,79%. Lo scenario tecnico delmostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 685,65 con area di resistenza individuata a quota 745,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom.Settimana molto negativa per il, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,08%. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il, con sollecitazioni negative verso il supporto stimato a 639,8. Le attese sono per un prolungamento verso nuovi minimi.Sostanziale invarianza per la, che archivia la settimana con un trascurabile +0,18%. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte delrestano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase rialzista, con possibili nuovi rallentamenti.Ribasso scomposto per l', che archivia la settimana con una perdita secca dell'1,65%. Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.800,91. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa.