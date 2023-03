1 minuto in Borsa 7 marzo 2023 - [video]

viaggi e intrattenimento

Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa.In buona evidenza a Milano il comparto(+1,45%). Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo il comparto(-1,57%).Consolida i livelli precedenti lo, attestandosi a +173 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,36%.Si attende domani dall'Unione Europea la diffusione del PIL, sia per la base annuale che per quella trimestrale. È previsto ancora domani dalla Germania l'annuncio sia della Produzione industriale, che delle Vendite al Dettaglio.