1 minuto in Borsa 16 marzo 2023 - [video]

utility

beni per la casa

Euro / Dollaro USA

. Resta indietro Piazza Affari che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti.In luce sul listino milanese il comparto(+0,80%). Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore(-2,23%).Sul mercato valutario, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,24%.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, pubblicati i Prezzi al Consumo, in Italia, dove il valore raggiunge 9,1% su base annuale, mentre si registrano 0,2% su base mensile. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PhillyFed, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.