1 minuto in Borsa 22 marzo 2023 - [video]

FTSE MIB

Iveco

A2A

petrolio

. Sulla stessa scia rialzista ilTra idi Milano, in evidenza(+2,24%). I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -1,77%.Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 69,45 punti.Tra glirilevanti, annunciati i Prezzi al Consumo del Regno Unito, pari a 10,4%. È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia di Vendita di Case Nuove, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Questo pomeriggio è in programma il dato sulle Scorte di Petrolio sempre degli Stati Uniti.