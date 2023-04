Notizie dal Forex 13 aprile 2023 - [video]

EUR/USD

USD/YEN

GBP/USD

EUR/YEN

L'euro recupera nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1013 dollari, con la nuova area di supporto vista a 1,0953., che sono scese dello 0,8% su base mensile, in linea con le aspettative degli analistiIl biglietto verde sale nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 133,31, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 133,98., in crescita del 5% su base annua.La sterlina si apprezza nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,2506 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire all'area di supporto vista a 1,2455., in calo dello 0,2% su base mensile.L'euro si muove in rialzo nei confronti dello yen giapponese. La coppia scambia a 146,82, con la nuova area di resistenza vista a 147,88., con un incremento dell'1,5% su base mensile.