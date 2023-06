1 minuto in Borsa 1 giugno 2023 - [video]

sanitario

Euro / Dollaro USA

La Borsa milanese, che mostrano buoni guadagni e scambiano in territorio positivo.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore(+3,18%).Tra le maggiori valute, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,26%.Tra lepiù importanti, annunciati in Unione Europea, pari a 6,5%, e, che si attesta su 6,1%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione degli Occupati ADP e delle Scorte di Petrolio.