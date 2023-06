Il punto sulle commodities 5 giugno 2023 - [video]

petrolio

Ribasso composto e controllato per il, che archivia la settimana in flessione dell'1,24%. Lo scenario di medio periodo delratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima resistenza a 74,07.Ribasso scomposto per il, che archivia la settimana con una perdita secca del 7,55%. Lo status tecnico delmostra segnali di peggioramento con supporto fissato a 2,39, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2,661. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista.In forte ribasso il, che chiude la settimana con un disastroso -4,87%. Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 22,68. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa.Piccolo passo in avanti per ilche, a fine settimana, porta a casa un modico +0,47%. La tendenza di medio periodo delsi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento rialzista che potrebbe raggiungere la resistenza vista a quota 630,05 prima e 660,07 dopo.Piccolo spunto rialzista per il, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,44%. La situazione di medio periodo delresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere.Bene il, con un rialzo dell'1,16%, rispetto ai valori della scorsa ottava. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dellarestano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge nel breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci.Settimana trascurata per il, che archivia l'ottava con un moderato +0,07%. Lo status tecnico dell'mostra segnali di peggioramento con supporto fissato a 1.934,7, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.969,75. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista.