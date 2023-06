1 minuto in Borsa 27 giugno 2023 - [video]

bancario

Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore(+0,75%). Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nel comparto(-1,07%).Consolida i livelli precedenti lo, attestandosi a +156 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,87%.È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio della Fiducia consumatori, di Vendita di Case Nuove e degli Ordini beni durevoli.Domani è in programma il dato sulle Vendite al Dettaglio della Spagna.