Il punto sulle commodities 31 luglio 2023 - [video]

petrolio

greggio

benzina verde

carburante

gas naturale quotato sul mercato europeo

Dutch TTF Natural Gas

grano

frumento

granoturco

derivato sul mais

Soia

metallo giallo

oro

Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,23%. L'esame di breve periodo delclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 81,25 e primo supporto individuato a 79,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva.Brillante rialzo per la, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,26%. Le implicazioni di breve periodo delsottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 2,974. Possibile una discesa fino al bottom 2,888. Ci si attende un rafforzamento positivo della curva.Affonda sul mercato ilche, a fine settimana, soffre con un calo del 9,46%, rispetto ai valori della scorsa ottava. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il, con sollecitazioni negative verso il supporto stimato a 23. Le attese sono per un prolungamento verso nuovi minimi.Risultato positivo per il, che lievita dell'1,08%, rispetto ai valori della scorsa ottava. L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 741,77. Primo supporto visto a 684,2.Ribasso composto e controllato per il, che archivia la settimana in flessione dell'1,09%. Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 508,67. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa.Composto ribasso per la, in flessione dell'1,10% sui valori della settimana precedente. Analizzando lo scenario dellasi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1.459,33. Prima resistenza a 1.531,83. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1.435,17.Sostanziale invarianza per il, che archivia la settimana con un trascurabile -0,08%. Nel breve periodo, l'presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 1.973,28. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva fino a quota 2.001,35.