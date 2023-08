1 minuto in Borsa 30 agosto 2023 - [video]

Banca MPS

STMicroelectronics

petrolio

, mentre si muovono in calo le principali Borse europee e scambiano in territorio negativo.di Piazza Affari, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,48%.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -1,08%.Sul mercato di Chicago, lieve aumento per il, che mostra un rialzo dello 0,45%.Tra ledi maggior peso, in Spagna, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 2,6%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia degli Occupati ADP, che delle Scorte di Petrolio. Sempre questo pomeriggio, in Germania l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo.