Il punto sulle commodities 4 settembre 2023 - [video]

greggio

oro nero

carburante

Dutch TTF Natural Gas

gas naturale quotato sul mercato europeo

derivato sul grano

grano

granoturco

derivato sul mais

Soia

derivato sui semi di soia

metallo giallo

oro

Effervescente il, che archivia la settimana con una performance decisamente positiva del 7,09%. L'esame di breve periodo dell'classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 87,83 e primo supporto individuato a 81,94. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva.Ribasso scomposto per il, che archivia la settimana con una perdita secca del 9,15%. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 2,504. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 2,746. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese.Brilla il, che chiude la settimana con una performance positiva del 5,88%. Allo stato attuale lo scenario di breve delrileva una decisa salita con obiettivo individuato a 38,19. Le attese sono per un innalzamento della curva fino al top 41,35.Settimana molto negativa per il, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,06%. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il, con sollecitazioni negative verso il supporto stimato a 560,71. Le attese sono per un prolungamento verso nuovi minimi.Debole la settimana per ilche, a fine settimana, porta a casa un calo dello 0,57%. Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 459,01. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa.Ribasso scomposto per la, che archivia la settimana con una perdita secca dell'1,74%. Lo status tecnico delmostra segnali di peggioramento con supporto fissato a 1.340,92, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.381,67. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista.Bene il, con un rialzo dell'1,34%, rispetto ai valori della scorsa ottava. Il quadro tecnico di breve periodo dell'mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1.948,23. Rischio di discesa fino a 1.925,85 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente.