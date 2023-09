1 minuto in Borsa 5 settembre 2023 - [video]

vendite al dettaglio

tecnologia

spread

Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa.In luce sul listino milanese il comparto(+1,12%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore(-0,81%).Consolida i livelli precedenti lo, attestandosi a +171 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,31%.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, annunciato il PMI composito dell'Unione Europea, pari a 46,7 punti. È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PMI composito, che dell'ISM non manifatturiero. I mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio dell'Unione Europea, in previsione sempre domani.