1 minuto in Borsa 7 settembre 2023 - [video]

assicurativo

tecnologia

Euro / Dollaro USA

Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con la borsa di Milano che si allinea alla cautela imperante in Europa.Buona la performance a Milano del comparto(+1,69%). Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo il comparto(-2,46%).tra le maggiori valute, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14%.Tra lepiù importanti, in Unione Europea annunciato il PIL, pari a 0,5%., lo stesso dato si attesta su 0,1%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, che delle Scorte di Petrolio.