1 minuto in Borsa 5 ottobre 2023 - [video]

vendite al dettaglio

materie prime

Euro / Dollaro USA

, in linea con i principali mercati di Eurolandia.In luce sul listino milanese il comparto(+1,15%). Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nel comparto(-1,98%).Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%.Tra ledi maggior peso, in Francia, annunciata la Produzione industriale, pari a -0,3%.Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Domani è in programma il dato sulle Vendite al Dettaglio dell'Italia. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione del Tasso di Disoccupazione, previsto sempre domani nel pomeriggio.