1 minuto in Borsa 13 ottobre 2023 - [video]

BPER

DiaSorin

spread

, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una chiara direzione.Tra idi Milano, in evidenza(+2,14%). I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -3,92%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +200 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,71%.Tra glirilevanti, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 3,5%, e, dove il valore è 4,9%. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulla Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan. Lunedì, in Italia l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo.