1 minuto in Borsa 24 ottobre 2023 - [video]

utility

media

spread

, che si muovono sulla stessa onda rialzista.Settore(+1,60%) in buona luce sul listino milanese. Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo il comparto(-2,22%).Consolida i livelli precedenti lo, attestandosi a +199 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,80%.Tra glirilevanti, pubblicati in, pari a 20.400 unità, e, che si attesta su 4,2%. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa del PMI composito. I mercati sono in attesa dell'Indice IFO della Germania, in previsione domani.