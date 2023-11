Il punto sulle commodities 6 novembre 2023 - [video]

greggio

oro nero

carburante

gas naturale quotato sul mercato europeo

Dutch TTF Natural Gas

grano

frumento

mais

granoturco

derivato sui semi di soia

Soia

oro

metallo giallo

Ribasso scomposto per il, che archivia la settimana con una perdita secca del 4,89%. Il quadro tecnico dell'segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 80,23, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 82,07. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento.Ribasso scomposto per il, che archivia la settimana con una perdita secca del 5,10%. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 2,181. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 2,229. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese.In forte ribasso il, che chiude la settimana con un disastroso -5,88%. Le implicazioni di medio periodo delconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test della resistenza individuata a 49,1.Debole la settimana per ilche, a fine settimana, porta a casa un calo dello 0,57%. La situazione di medio periodo delresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere.Settimana negativa per il, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,78%. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte delrestano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge nel breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci.Ottima performance per il, che ha chiuso la settimana in rialzo del 2,62%. La tendenza di breve dellaè in rafforzamento con area di resistenza vista a 1.344,67, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.298,42. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1.390,92.Performance infelice per l', che chiude la settimana con una performance dello 0,50%. Tecnicamente, ilè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1.997,27, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.985,78. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro.