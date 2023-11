1 minuto in Borsa 14 novembre 2023 - [video]

FTSE MIB

vendite al dettaglio

immobiliare

spread

, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore(+1,19%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi nel comparto, che riporta una flessione di -1,09%.Sulla parità lo, che rimane a quota +179 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,50%.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, pubblicato, pari a 9,8 punti, e, pari a -0,1%. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio. Si attende dall'Unione Europea la diffusione della Produzione industriale, previsto domani.