1 minuto in Borsa 6 dicembre 2023 - [video]

FTSE MIB

Banca MPS

Hera

petrolio

, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.di Piazza Affari, andamento positivo per, che avanza di un discreto +3,26%. Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -0,76%.Nel comparto energetico, ilcontinua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,73%.Tra lepiù importanti, pubblicate le Vendite al Dettaglio dell'Unione Europea, pari a 0,1%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia degli Occupati ADP, che delle Scorte di Petrolio. I mercati sono in attesa della Produzione industriale della Germania, in previsione domani.