1 minuto in Borsa 28 dicembre 2023 - [video]

vendite al dettaglio

costruzioni

Euro / Dollaro USA

, così come a Piazza Affari, che tratta sulla parità.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +0,65% sul precedente. Il settore, con il suo -0,48%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i principali cambi, nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,11.Tra ledi maggior peso, in Spagna, il valore delle Vendite al Dettaglio è 0,9%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Scorte di Petrolio, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Domani, in Spagna l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo.