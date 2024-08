Buongiorno dalla Borsa 1 agosto 2024 - [video]

Dow Jones

, che mostra sulun rialzo dello 0,24%; sulla stessa linea, chiude in corsa il, che termina gli scambi a 19.362,43 punti.Giornata da dimenticare per, che riporta un -2,49% e termina gli scambi a 38.126,3 punti. Ribasso per, in flessione dello 0,86%, termina le contrattazioni a 8.679,1 punti., mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,50%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,21%; si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,88%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,72%. Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 3,04% sui valori precedenti.In Giappone, annunciato il PMI manifatturiero, pari a 49,1 punti. È previsto stamattina sia dall'Unione Europea che dall'Italia l'annuncio del Tasso di Disoccupazione. I mercati sono in attesa del PMI manifatturiero dell'Unione Europea, in previsione sempre stamattina.