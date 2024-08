Buongiorno dalla Borsa 2 agosto 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

WIIT

, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,21%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 18.890,39 punti, in forte calo del 2,44%.Giornata da dimenticare per, che riporta un -5,81% e termina gli scambi a 35.909,7 punti. Seduta in calo per, che retrocede dell'1,22% e chiude a 8.567,8 punti., mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,13%; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; tentenna, con un modesto ribasso dello 0,44%.Il settore, con il suo -3,19%, si attesta come peggiore del mercato. Ribasso per, che tratta in perdita del 4,76% sui valori precedenti.Distribuito il dato sulla Produzione industriale della Francia, pari a 0,8%. Si attende stamattina dall'Italia la diffusione della Produzione industriale e delle Vendite al Dettaglio. Sempre questo pomeriggio è in programma il dato sulla Variazione occupati degli Stati Uniti.