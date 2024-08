Buongiorno dalla Borsa 7 agosto 2024 - [video]

Dow Jones

, che porta a casa un guadagno dello 0,76% sul; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 18.077,92 punti.amplia la performance positiva dell'1,19% e chiude a 35.089,6 punti. Chiude sulla parità, che propone sul finale un -0,16% e archivia gli scambi a 8.450,5 punti., che si muovono sulla stessa onda rialzista. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,32%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,64%; guadagno moderato per, che avanza dello 0,41%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +2,79% sul precedente. Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,83%.In Germania, annunciata la Produzione industriale, pari a 1,4%. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio. I mercati sono in attesa delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione sempre degli Stati Uniti, in previsione domani nel pomeriggio. Si attende dalla Cina la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto venerdì.