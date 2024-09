Decreto legge Omnibus: le proposte di emendamento di Anief in Parlamento su organici, mobilità e reclutamento

"Sono ristretti i tempi per la discussione parlamentare del decreto Omnibus ma come Anief noi vogliamo che siano presentati almeno degli emendamenti che vadano a risolvere alcuni problemi, urgenze per la scuola in vista del regolare avvio dell'anno scolastico". È quanto afferma il"Siamo convinti – prosegue– che ci debbano essere delle soluzioni immediate per i tanti idonei che stanno superando l'ultimo concorso Pnrr a cui non viene riconosciuta né l'abilitazione né il diritto all'assunzione nei ruoli. C'è poi un problema legato all'alto tasso di precarietà. È evidente che dobbiamo affrontare il tema del doppio canale, c'è un problema legato anche agli idonei dei concorsi precedenti. Metteremo tutte queste cose nel piatto delle richieste al Parlamento. Sul sostegno condividiamo l'idea, partita anche da Anief, di trasformare finalmente i posti in deroga in organico di diritto: è soltanto così, attraverso la specializzazione degli insegnanti non specializzati, che si può garantire la continuità didattica. Il personale ATA ha una sua importanza nella nostra scuola, è necessario rinnovare i contratti dell'organico aggiuntivo Pnrr e dell'organico aggiuntivo Agenda Sud, che sono scaduti a giugno e dicembre dell'anno scorso. Infine c'è il tema nella mobilità: a fronte di posti che sono vacanti non possiamo ogni anno negare tale diritto alle famiglie".