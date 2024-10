Buongiorno dalla Borsa 11 ottobre 2024 - [video]

Dow Jones

A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 42.454,12 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni il, fermandosi a 20.241,76 punti.allunga timidamente il passo dello 0,57% e chiude a 39.605,8 punti. In forte ribasso, che mostra una discesa del 3,94% e archivia la seduta a 10.058,7 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Resta vicino alla parità(-0,07%); piatta, che tiene la parità; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,38%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -0,65%. Seduta in ribasso per, che mostra un decremento del 3,49%.Pubblicato, pari a 1,6%, e, pari a 0,5%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan e dei Prezzi alla Produzione.